Valor do barril de petróleo passa de US$ 80 pela 1ª vez desde agosto

O preço do petróleo tipo Brent ultrapassou US$ 80 por barril pela primeira vez desde agosto, nesta segunda-feira (7). A alta é de mais de 3% no dia.

Por volta das 16h, os futuros do petróleo Brent subiam 3,96%, para US$ 81,14. Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA tinham elevação de 4,02%, para US$ 77,37 por barril.

O que está acontecendo?

Os riscos de uma escalada no conflito entre Israel e Irã continuam pressionando os preços do combustível. Na semana passada, o Brent subiu mais de 8% e o WTI acumula valorização de 9% — o maior avanço em mais de um ano.