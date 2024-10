AGU notifica plataformas sobre publicidade de apostas e jogos para menores

Base para política pública federal. A AGU destaca que as notificações relatam a iniciativa do governo federal para mitigar os danos à saúde mental e à economia da população causados pela exploração desse tipo de atividade, assim como seu impacto sobre as respectivas políticas públicas federais.

Políticas de uso e canais de denúncia. Por fim, a AGU também pede que as plataformas informem se seus termos de uso preveem regras específicas para a proteção do público infantojuvenil, e se existem canais específicos para apresentação de denúncia de publicidade irregular sobre o tema.

As respostas às notificações serão utilizadas para subsidiar processo administrativo em trâmite na AGU. O processo foi originado a partir de requerimento do Ministério da Saúde, sobre a temática dos jogos de apostas/jogos de azar e seus impactos para as políticas públicas federais, especialmente as relacionadas à saúde mental da população.