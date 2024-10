Ademicon tem consórcio para produtos do agro e até para cirurgia bariátrica

A companhia faturou R$ 586,6 milhões em 2023. O lucro foi de R$ 238,9 milhões. Nos primeiros oito meses deste ano, já comercializou mais de R$ 16,6 bilhões em créditos — o valor é 40% maior que no mesmo período do ano passado. Em agosto, a Ademicon bateu seu terceiro recorde consecutivo de vendas: mais de R$ 2,7 bilhões comercializados no mês. Até o final de 2024, a meta é atingir R$ 23 bilhões em vendas —cerca de 25% a mais que o resultado do ano passado.

Consórcios de imóveis é o mais vendido

O consórcio de imóveis é o mais vendido no país. "O consórcio iniciou com o consórcio de veículos. Então, se a gente voltasse 60 anos atrás, só se conhecia o consórcio de veículos. O consórcio de imóveis, que hoje é o consórcio que mais vende no Brasil, veio depois para complementar essa necessidade do brasileiro por moradia", afirma ela.

Depois, diz Tatiana, vieram os consórcios de outros bens. "Você pode comprar desde animais até eletrodomésticos. Então, hoje há todas as categorias para aquisição através do consórcio", declara.

Agronegócio é forte na Ademicon

O consórcio voltado para o agronegócio representa 17% dos negócios da empresa. A Ademicon Administradora, outro braço da holding, administra marcas do mercado agro, como o consórcio New Holland há mais de 30 anos, segundo Tatiana.