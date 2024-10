Bolsa cai, perde os 130 mil pontos, e dólar sobe com alta do IPCA

Em agosto, o índice havia apresentado deflação de 0,02%. No ano, a inflação acumulada é de 3,31% e, nos últimos 12 meses, de 4,42%. O mercado esperava uma alta de 0,46% no índice de setembro, e um total de 4,43% no acumulado desde setembro de 2023. O encarecimento da energia elétrica foi o principal motivo da alta.

A variação do índice não foi surpresa para o mercado, segundo Camila Abdelmalack economista chefe da Veedha Investimentos. Com a bandeira tarifária mais cara e as condições climáticas adversas afetando a produção de alimentos, os especialistas já previam esse aumento.

Os dados de inflação são os maiores balizadores do Banco Central para definição da taxa de juros. A próxima reunião do comitê é em 6 de novembro quando o BC decide os rumos da Selic. Ontem, Gabriel Galípolo foi aprovado para ser o novo presidente do BC a partir de janeiro do ano que vem. Ao ser sabatinado no Senado, ele disse que se o Copom for mais duro agora, poderá aliviar os juros mais à frente.

Por que a Bolsa está caindo tanto?

Enquanto os juros estiverem altos, a Bolsa não tem como ir para frente. E aí, qualquer notícia negativa é motivo para queda. O Ibovespa só terá impulso para altas com notícias extraordinárias, como um aumento na cotação do petróleo (que beneficia a Petrobras - PETR3 e PETR4) ou estímulos à economia chinesa (que dá vantagem a empresas exportadoras, como a Vale - VALE3).

Com juros mais altos, aumenta também a dívida das empresas. Isso prejudica o valor das ações. Companhias que precisam financiar seu crescimento, também deixam de crescer ou pagam mais caro por empréstimos. Tudo isso faz o valor dos ativos cair. Então o investidor sai do mercado de ações — para evitar perdas — e vai para a renda fixa, para aproveitar os rendimentos mais altos, atrelados à Selic.