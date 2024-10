Bets: o que ainda falta entender sobre a novela das casas de apostas

As listas são das empresas, bets e sites que podem, provisoriamente, continuar operando até dezembro - umas com autorização do MF e outras com autorização dos estados, sob responsabilidade deles.

Ministério da Fazenda, em nota

Liminar permite atuação das bets sem o consentimento do governo. As empresas liberadas com a iniciativa da Loterj devem manter a atuação em todo o Brasil. "Com as liminares, essas bets não serão derrubadas", avalia Raphael Paçó Barbieri, especialista no mercado de apostas da CCLA Advogados. "Uma bet pode ter a sua sede e provedores em determinado estado e realizar jogos de apostadores das mais diversas localidades do país", reforça Fernando de Jesus Santana, do Wilton Gomes Advogados.

Insegurança jurídica e deve chegar ao STF (Supremo Tribunal Federal). Magnho José, presidente do IJL (Instituto Jogo Legal), estima que a solução do caso chegará à última instância do Judiciário. "Existe uma tese desenvolvida pela Loterj e a versão do Ministério da Fazenda. Quem decide sobre esse caso é o Judiciário", pondera. A AGU, inclusive, já enviou uma manifestação à Suprema Corte com informações sobre as medidas tomadas para evitar impactos negativos das bets.

Bets autorizadas não estão garantidas no ano que vem?

Não, elas operam até o fim deste ano, mas precisam cumprir novas regras em 2025. A partir do ano que vem, as empresas autorizadas precisarão cumprir todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva. Além disso, as casas de aposta deverão pagar R$ 30 milhões para começar a operar com a extensão bet.br, que confirmará a legalidade dos sites.

Quais são as bets autorizadas?

Lista Nacional