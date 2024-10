Bolsa sobe e dólar cai com dados contraditórios dos EUA e petróleo

O que está acontecendo?

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira, sustentados por potenciais interrupções no fornecimento no Oriente Médio. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que a retaliação contra o Irã por seu ataque com mísseis será letal, precisa e surpreendente, em um vídeo publicado na mídia israelense na quarta (9).

Os futuros do petróleo Brent e West Texas Intermediate (WTI) subiam mais de 2% ao meio-dia. Com isso, Petrobras (PETR3 e PETR4) tinha alta. PETR3 subia para R$ 41,34, com elevação de 1,25%, enquanto PETR4 tinha ganhos de 0,81%, chegando a R$ 37,52. O cobre e minério de ferro operam estáveis, aguardando o possível anúncio de medidas econômicas da China no sábado.

Nos EUA

Os preços gerais ao consumidor aumentaram 2,4% em setembro, em relação ao ano passado, abaixo dos 2,5% registrados em agosto. Os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) são do Departamento do Trabalho. Esse é o menor aumento desde fevereiro de 2021 e o sexto recuo consecutivo, deixando a inflação levemente acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Tanto a taxa mensal quanto a anual — ambas em 2,4% — ficaram 0,1 ponto percentual acima das estimativas do mercado.

O CPI é o principal dado que Fed leva em consideração para definir os juros. Com os preços em alta, sobem as apostas de que o Fed deixe de fazer cortes — ou faça uma baixa pequena, de 0,25 ponto.