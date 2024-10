Empreendedor de SP precisa de educação e crédito, diz CEO da Preta Hub

Não dá mais para ficar apenas no campo da intuição. O empreendedor precisa entender o mercado em que está inserido, além de aprimorar sua gestão financeira com uma série de ferramentas contemporâneas.

O governo precisa atuar de forma mais incisiva no acesso ao crédito, não deixando essa questão apenas com a iniciativa privada, especialmente no processo de microcrédito.

O crédito é fundamental hoje, especialmente para o empreendedor negro, que enfrenta barreiras adicionais, como a discriminação racial, e a falta de entendimento dos códigos para fazer a tomada de crédito. - Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub

A empresária ressaltou a importância de uma revisão no ambiente regulatório em São Paulo e mapeando áreas de atuação e desafios do empreendedor, para propor políticas públicas adequadas.

O prefeito precisa olhar para a Secretaria de Empreendedorismo e realizar um mapeamento, um diagnóstico completo, para entender o que é o campo do empreendedorismo hoje na cidade.