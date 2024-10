Governo quer taxar super-ricos do Brasil: mas quem é milionário no país?

A definição de 'milionário' no Brasil também é influenciada por fatores culturais e sociais. Muitas vezes, a percepção de riqueza vai além do simples valor monetário e inclui aspectos como estilo de vida, educação e redes sociais. Portanto, indivíduos com um patrimônio técnico acima de R$ 1 milhão podem não ser vistos como verdadeiramente ricos se não possuírem um estilo de vida associado à riqueza.

Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fecap

Governo leva em consideração a renda. Khatib também fez questão de ressaltar que no cenário proposto pelo governo, o conceito levado em consideração é quem tem renda mensal superior a R$ 1 milhão, ou seja, cerca de 260 mil contribuintes.

No entanto, definição de milionário não é consenso no país. Bianca Xavier, professora de Direito da FGV, ressalta que essa é uma pergunta que há tempos tentam responder no Brasil. "A gente não está falando de quem tem patrimônio, e sim de quem tem renda, quem recebe salário, dividendos, compra e vende imóvel com lucro de R$ 1 milhão. Estão pensando nisso para mudar a alíquota da isenção. Querem aumentar a isenção, mas tributar os super-ricos", explica a professora sobre a taxação.

Desde 1988, a gente não sabe responder a essa pergunta. Pensa que tem imposto sobre grandes fortunas, que está desde 88, e a gente não cobra, nunca cobrou. Temos vários projetos de leis com várias definições diferentes. A gente não tem no Brasil uma experiência de tributação sobre grandes fortunas.

Bianca Xavier, professora de Direito da FGV

Por que essa taxação se faz necessária?

Aumenta a arrecadação e diminui a desigualdade. De acordo com Khatib, esse tipo de imposto pode ajudar na arrecadação do governo brasileiro e, assim, reduzir a desigualdade social do país.