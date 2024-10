"BBB nos trouxe o equivalente a 550 Morumbis lotados", diz CEO da Ademicon

"Comissão é a nossa primeira conta porque é essa parceria com o nosso time que a gente não pode deixar de ter. E o marketing é isso. É a divulgação da categoria como um todo o consórcio", afirma Tatiana.

Quanto mais a gente vende, mais a gente vai vender, porque as pessoas vão conhecendo como pode ser usado o consórcio. E é através do marketing que a gente consegue isso, através das entrevistas, das conversas. Por isso, nós sempre olhamos o marketing como um parceiro da Ademicon, uma forma de divulgar o produto. E não para por aí: o próximo ano tem mais aumento da conta de marketing.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Administra consórcio de times de futebol

Tatiana diz que quando um torcedor compra um consórcio do seu time, ele acaba ajudando o seu time a crescer. "O torcedor, muitas vezes, quer ajudar o time dele de alguma forma. Quando ele compra um consórcio do time, ele está ajudando esse time, porque nós temos uma participação da taxa. Então, o cliente da marca do time faz parte do time, está ajudando o seu time a crescer, vamos dizer assim", afirma. No momento em que o torcedor paga a parcela, uma porcentagem vai para o clube. Isso varia conforme a parceria.

A Ademicon Administradora, braço da holding, administra consórcios de times de futebol. Entre eles, estão o Consórcio Palmeiras, o Consórcio SPFC (com o São Paulo), o Consórcio do Peixe (com o Santos) e o Consórcio Coxa (com o Coritiba), entre outros.

Consórcios para o agro e até cirurgias

A companhia oferece hoje consórcios para "n" serviços. Entre eles, estão cursos superiores, maquinário agrícola e até cirurgia bariátrica, além dos tradicionais imóveis e veículos, segundo Tatiana.