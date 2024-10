Pagamento do Bolsa Família em outubro: veja quando cada NIS recebe

Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) divulgou o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro. A partir do dia 18, o benefício de R$ 600 será depositado nas contas das famílias cadastradas no programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: