Bets sem aprovação ficam impedidas de realizar publicidade

A partir do momento em que existe uma lista, todo e qualquer tipo de anúncio de empresas que não estão nessa lista, salvo algum tipo de ação judiciária, estão proibidos.

Marcelo Paganini Toledo, professor de marketing esportivo da ESPM

Esportes da Sorte está permitida no uniforme das equipes. A exceção foi aberta pela CBF devido à aprovação obtida pela casa de apostas na Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), o que permitiria uma liberação apenas estadual. Na Série A do Brasileirão, o logo da bet está presente nos uniformes do Corinthians, do Grêmio e do Bahia. O Athletico-PR rompeu o contrato com a casa de aposta no início de outubro.

Patrocinadora do Guarani abandonou o Brasil. Sem aparecer nas listas da Secretaria de Prêmios e Apostas, a Dafabet se antecipou e cancelou as operações em território nacional. Em comunicado fixado em seu site nos últimos dias, a casa de apostas agradeceu os apostadores e ofereceu auxílio para quem precisasse resgatar os valores antes do bloqueio do sistema.

Contratos

A situação abre espaço para o descumprimento dos contratos. Com as casas de apostas irregulares, os especialistas no mercado publicitário defendem a possibilidade de violar as clausulas previamente estabelecidas. "Quando você tem alguma irregularidade no contrato, ele é passível de suspensão ou distrato", explica Toledo.

Empresas e influencer precisam ter se protegido previamente. "Esses contratos provavelmente foram celebrados com cláusulas de condição suspensiva, as quais determinam que o contrato é válido, mas só entra em vigor quando a casa de apostas obtém todas as licenças", destaca Paulo Bardella Caparelli, sócio do escritório Galvão Villani, Navarro, Zangiácomo e Bardella Advogados.