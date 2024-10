Ferreira Martins: a voz por trás dos comerciais mais famosos de Olivetto

Algumas das campanhas mais famosas da carreira de Washington Olivetto têm outra coisa em comum, além da genialidade do publicitário morto ontem (13), no Rio de Janeiro: a locução de José Ferreira Martins Filho.

Os comerciais 'Homem de 40 anos', responsável pelo primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira no Festival de Publicidade de Cannes, em 1974; 'Hitler', criado para a Folha de S. Paulo em 1987 e 'A Paz', criado a pedido do Fantástico, da Rede Globo (veja abaixo), têm locução de Ferreira Martins, é um dos mais conceituados locutores publicitários brasileiros.

Ferreira, hoje com 78 anos, trabalhou nas rádios Piratininga e Bandeirantes até ir para a Globo, onde apresentou, eventualmente, o Jornal Nacional, entre 1972 e 1974. Ele também trabalhou na TV Bandeirantes, lugar em que dividiu a bancada do Jornal da Band (então Jornal Bandeirantes), com nomes como Joelmir Beting e Marilia Gabriela.