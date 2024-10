Conheça as 8 empresas que ultrapassaram US$ 1 trilhão de valor de mercado

A Berkshire Hathaway, empresa que tem Warren Buffet como seu principal acionista e presidente do conselho, entrou para o seleto grupo de empresas que passaram a casa de US$ 1 trilhão (R$ 5,65 trilhões) de valor de mercado. São oito companhias em todo o mundo, sendo sete com sede nos Estados Unidos.

A novidade fica pelo fato de ela ser a primeira empresa americana fora do ramo da tecnologia a conseguir ultrapassar a marca. O crescimento foi potencializado pelos bons resultados do setor de seguros.

Buffet está à frente da companhia desde a década de 1960, quando assumiu uma empresa do ramo têxtil com dificuldades financeiras. No comando, expandiu os negócios que passam por seguro, varejo, ferrovias e energia. Segundo a Forbes, Warren tem uma fortuna avaliada em US$ 149,9 bilhões (R$ 848 bilhões).