Bolsa sobe e dólar cai depois de Haddad defender arcabouço fiscal

Para onde vai o Ibovespa?

A Bolsa brasileira tem andado em cima do muro nos últimos dias. "Se passar os 131.800 pontos é cenário de recuperação, mas se perder os 129.300 pontos, será cenário de baixa no curto prazo", prevê Fábio Perina, estrategista de investimentos em ações do Itaú BBA.

A economia está crescendo mais rápido que o esperado e as ações da Bolsa estão baratas. É o que diz o estrategista do Morgan Stanley, Nikolaj Lippmann. Mas isso não significa que haverá uma alta nas ações, diz ele. "O crescimento econômico é uma má notícia para as ações brasileiras porque sabemos que esse mecanismo gera dívida adicional", afirma.

Ele ainda vê esperança para o mercado nacional, caso a taxa de juros volte a baixar. Historicamente, a Bolsa brasileira entra num período de vacas magras, segundo o estrategista, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) diminui suas taxas e o Banco Central brasileiro aumenta a Selic. "Para haver uma reação é preciso que o Brasil jogue junto com o mundo e que os formuladores de políticas reduzam as taxas de juros", diz Lippmann. "E isso só acontece com responsabilidade fiscal."

Enquanto essa virada fiscal não acontecer, os investidores locais brasileiros estão cada vez mais próximos de chegar ao menor nível de propriedade de ações nacionais. "Agora eles estão menos propensos a adicionar risco aos seus portfólios", diz Lippmann.

E o dólar?

O dólar vinha ganhando valor frente a moedas emergentes nos últimos dias. "O cenário externo, a questão da proximidade com as eleições nos Estados Unidos têm pressionado a taxa de câmbio", diz Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank. O último dia de votação é em 5 de novembro. O mercado teme que Donald Trump esteja ganhando vantagem.