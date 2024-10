Senacon notifica Enel sobre interrupções no fornecimento de energia

Notificação também trata de indenizações aos consumidores prejudicados. Além de esclarecer sobre as falhas no serviço, a Senacon cobra a Enel sobre o andamento dos pagamentos de indenizações aos consumidores afetados em novembro de 2023 e março de 2024. O valor total da multa aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) foi de mais de R$ 13 mil. A distribuidora, no entanto, recorreu da decisão.

Senacon exige informações detalhadas sobre o pagamento de indenizações. A empresa deve informar se os pagamentos já foram realizados, os valores envolvidos e o número de consumidores beneficiados. Caso os pagamentos ainda não tenham sido feitos, a Enel precisa explicar as razões do atraso e apresentar um cronograma de quitação.

A preparação da empresa para enfrentar novos temporais também é questionada. Diante da previsão de chuvas intensas nos próximos dias, especialmente no fim de semana, a Senacon quer garantias de que a Enel está adotando medidas preventivas para evitar mais interrupções no fornecimento. Outro ponto abordado é a responsabilidade pela poda de árvores que afetam a rede elétrica, tema em que a distribuidora deve esclarecer suas atribuições e as da Prefeitura de São Paulo.