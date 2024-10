'Queremos atrair 10 milhões de turistas estrangeiros por ano', diz ministro

Brasil recebeu 4,9 milhões de viajantes internacionais neste ano. O número foi divulgado pelo próprio Ministério do Turismo na semana passada e corresponde ao melhor resultado registrado na série histórica, iniciada em 1989. A Argentina e os Estados Unidos lideram a lista de visitantes, com 1,4 milhão e 518 mil desembarques, respectivamente.

Ministro afirma que atuação do presidente Lula é determinante para a projeção. Sabino afirma que a presença do petista em agendas internacionais contribuem para "mostrar o Brasil da forma como ele realmente é". "Isso tem criado o interesse do estrangeiro de conhecer o nosso país", avaliou durante participação no "Caminhos do Brasil", live promovida pelo jornal O Globo.

Eventos internacionais abrem caminho para a atração dos estrangeiros. Sabino também cita a atuação do presidente Lula para a promoção da COP-30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) em Belém (PA) no ano que vem. "Vamos receber em nosso país reis, sheiks, primeiros-ministros, presidentes e chefes de estado de praticamente todo o mundo desenvolvido", destacou.

Entrada de recursos estrangeiros salta 9,5% entre janeiro e agosto. Segundo dados divulgados pelo BC (Banco Central), os viajantes internacionais ingressaram com R$ 28,8 bilhões (US$ 4.878 bilhões) no Brasil nos primeiros oito meses deste ano, o maior valor para o período em 29 anos. No ano passado, o volume até agosto totalizava R$ 25,4 bilhões (US$ 4,4 bilhões).

Sabino entende que a melhora do combate à pobreza contribui para o turismo doméstico. "Com mais voos, mais hotéis e mais dinheiro no bolso, o brasileiro está visitando mais o Brasil e buscando conhecer mais os atrativos turísticos nacionais", disse o ministro.