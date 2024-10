Petlove não vende produtos que prejudicam o bem-estar dos pets, diz CEO

Foi uma decisão de negócio, uma receita que se perde, mas por algo que a gente entende que promove essa sustentabilidade do setor, o bem-estar do pet com o bem-estar do tutor, que se beneficia muito do pet. Porque famílias que têm pet têm mais felicidade.

Talita Lacerda, CEO da Petlove

Compromisso com a sustentabilidade

A Petlove tem um programa de compra de créditos de carbono. O objetivo é neutralizar a emissão de gases de sua frota de veículos. "Esse é um projeto muito importante na nossa frente de ESG. O impacto ambiental, principalmente da operação do e-commerce, é um grande desafio, para que a gente alcance as nossas ambições de sustentabilidade", declara Talita. Em inglês, ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance. Trata-se de um conceito que envolve melhores práticas ambientais, sociais e de governança dentro de empresas.

Na entrevista, ela diz que, antes mesmo de compensar, a empresa começou um projeto de remapear toda a malha para reduzir as emissões. "Todo ano a gente tem metas de reduzir a emissão. A emissão relativa, porque a empresa cresce bastante, então, a emissão relativa a ser reduzida", afirma. O projeto envolve melhorar as rotas pelas quais os produtos chegam aos centros de distribuição, investir na eletrificação da frota e no uso de biocombustíveis, como o etanol.

Hoje, 56% de todas as entregas da Petlove são feitas por uma plataforma de entrega própria. Talita diz que essa plataforma conecta os empreendedores e os motoristas com a Petlove. "A gente está fazendo um grande projeto com eles para que eles usem etanol. Obviamente, o que a gente não consegue reduzir, nós compensamos, porque nós queremos ter um impacto zero", afirma.