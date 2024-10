Haddad e Campos Neto no G20: Mercados reagem melhor do que esperado a crise

Os mercados estão reagindo melhor do que o esperado a crises globais. Esta é a avaliação do presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. As autoridades participaram de reunião do G20 em Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (24).

O que aconteceu

Campos Neto diz que mercado tem reagido melhor a momentos de crise. O presidente do BC citou o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo ele, a expectativa do G20 era de que haveria uma ruptura em comércio e negociações, o que não aconteceu da forma prevista. Ao citar o Oriente Médio, ele diz que havia a projeção de que os preços do petróleo fossem subir muito mais do que de fato aconteceu.