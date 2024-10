Marcos Trindade, da FSB: 'Empresas precisam ter um diretor de reputação'

Para evitar (ou diminuir) as crises de comunicação, todas as empresas deveriam possuir um diretor de reputação. Essa é uma das opiniões de Marcos Trindade, CEO da FSB Holding, entrevistado no episódio 199 do programa Mídia e Marketing - veja, acima a entrevista na íntegra.

Trindade ainda fala sobre como as empresas poderiam evitar escândalos tendo como base apenas ações efetivas nas áreas de ESG.

"As práticas ESG têm impacto direto na credibilidade das empresas. Não adianta apenas falar a verdade: as empresas precisam ser a verdade", diz o executivo, CEO da holding que une empresas como Loures Consultoria, FSB, Jotacom, Beon, Seta, Nexus, F5, Giusti Creative PR, Deck e a plataforma Bússola.