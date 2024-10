Pacheco ataca regras ambientais que, segundo ele, travam o desenvolvimento

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta terça-feira (29), durante participação no LIDE Brazil Conference London, evento promovido pelo Lide, UOL e Folha de S.Paulo, que reúne líderes políticos, empresariais, além de investidores brasileiros e britânicos, um afrouxamento de práticas ambientais que acabam prejudicando o desenvolvimento de setores econômicos do país.

O que aconteceu

O presidente do Senado defendeu exploração das riquezas nacionais. Apesar de reconhecer a necessidade de "rechaçar o desmatamento na Amazônia e os incêndios no Pantanal", Pacheco cobrou a necessidade de avançar com práticas criticadas por ambientalistas. "O petróleo da margem equatorial no estado do Amapá precisa ser produzido. As reservas de Minas Gerais também precisam ser produzidas com sustentabilidade, porque aquilo é riqueza para o povo que ali está", observou.

Pacheco defendeu também estímulos ao agronegócio nacional. Segundo o presidente do Senado, as plantações contribuem para a segurança alimentar da população. "O nosso agronegócio precisa ser estimulado, porque há um problema de segurança ambiental, alimentar, que não é só do Brasil, é do mundo", reconheceu. "O Brasil ainda tem o problema da fome e da miséria", lamentou.