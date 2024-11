AliExpress dá até R$ 800 em cashback para impulsionar descontos em 11/11

Plataforma terá "times de consumidores". Os clientes poderão escolher entre cinco equipes, cada uma delas liderada por um influenciador. Quanto mais compras uma equipe tiver, mais cashback ela consegue.

A ideia é incentivar o social commerce, que une entretenimento com a compra. Assim o consumidor compra de forma mais orgânica.

Briza Bueno, diretora do AliExpress na América Latina

Até 80% de desconto

Data terá produtos com até 80% de desconto. Serão mais de R$ 13 milhões em descontos. Parte do desconto é dada pelo vendedor e parte pela própria plataforma do AliExpress. Os descontos se estenderão até o dia 18 de novembro.

Haverá descontos em produtos do Magazine Luiza. AliExpress e Magalu anunciaram em outubro uma parceria na qual um virou opção de lojista dentro do marketplace do outro. A expectativa é que a parceria com a rede brasileira ajude a disseminar os descontos do dia 11/11 por aqui. A Black Friday, que tradicionalmente ocorre na última sexta-feira de novembro, é muito mais disseminada entre o público brasileiro.

Haverá descontos para compras em combo. A modalidade oferece condições especiais de venda na compra de ao menos três itens, com preço a partir de R$ 7,99. A ideia é ganhar ao otimizar o frete dos produtos.