Bolsa oscila e dólar sobe em semana curta, com incerteza sobre gastos

Nesta segunda, o câmbio continua com o dólar valorizado. A vitória de Trump nas eleições segue estressando os mercados. Mas o efeito é ainda pior para mercados emergentes que, desde sexta-feira, veem suas moedas perder valor, depois da frustração com mais um capítulo da história de pacotes de estímulos lançados pelo governo chinês.

Como o valor veio bem menor que o esperado, a China deve continuar tendo problemas e comprando menos produtos básicos de nações como o Brasil. Isso joga para baixo, por exemplo, o valor do minério de ferro, que encerrou as negociações do dia com queda de 2,87%. O petróleo caía cerca de 2%. "

Com a perspectiva de um governo mais inflacionário nos Estados Unidos, os investidores vêm o dólar como boa opção de investimento. "Apesar do feriado nos EUA, os investidores dão continuidade ao chamado 'Trump Trade', fazendo um ajuste de posições nas carteiras de investimento", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

Nos EUA, diferentemente de outros países, quando a inflação sobe, o dólar se valoriza. No Brasil, se os preços sobem, o real perde valor. Isso acontece com as moedas fortes e o dólar é a mais forte delas. Lá, se os preços sobem, os juros aumentam e isso fortalece divisa. A explicação é que juros maiores elevam a atratividade do Tesouro americano — a aplicação mais segura do mundo — o que faz o fluxo de investidores migrar do mundo todo para os EUA.

Havaianas sobem

Mas no meio do mau humor, as ações da Alpargatas (ALPA4) são a exceção. A fabricante das sandálias Havaianas reverteu prejuízo e teve lucro de R$ 57,3 milhões no terceiro trimestre deste ano. Entre julho, agosto e setembro do ano passado a empresa teve prejuízo líquido de R$ 8,5 milhões. ALPA4 subia no momento 5,51%, sendo a maior alta do pregão, com valor de R$ 6,89.