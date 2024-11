Haddad: governo busca incluir até 4ª mais um ministério no corte de gastos

Dos ministérios que estavam na mesa, concluímos o debate.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

O ministro da Fazenda também disse nesta segunda (11) que houve reuniões durante o final de semana, em Brasília, sobre o assunto. Esses encontros não haviam sido tornados públicos ainda.

Segundo Haddad, alguns tópicos do pacote de corte de gastos já foram enviados à Casa Civil para redação. O ministro não quis comentar quais reduções já foram decididas. Na semana passada, Haddad tinha dito que ainda havia dois pontos em negociação no governo, mas agora afirmou que estes foram resolvidos.

Na terça (12) à tarde, Haddad voltará a se encontrar com Lula para discutir o encaminhamento do pacote no Congresso Nacional. O presidente e o ministro falarão sobre como apresentar as medidas para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara.

Queremos crescer com baixa inflação e alta dos salários. O pacote é para o bem dos trabalhadores, para o controle da inflação.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Impaciência do mercado

O mercado financeiro espera desde o fim do segundo turno das eleições municipais, em 27 de outubro, o anúncio do pacote de redução de despesas de 2026. A demora tem causado um clima de insegurança entre os investidores nos últimos dias, impulsionando o dólar e derrubando a Bolsa de Valores. Em julho, sob pressão do mercado, a equipe econômica anunciou o congelamento de R$ 15 bilhões em gastos para este ano e mais R$ 25,9 bilhões para 2025.