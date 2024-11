Marcello Serpa: Marcas precisam ter coragem de assumir seus posicionamentos

A inteligência artificial é como uma bomba atômica. A gente já viu o cogumelo, mas ainda não sentiu o impacto. A gente ainda não sabe o que esse impacto vai causar na vida das pessoas. Quem não abraçar a IA agora, vai se tornar obsoleto.

a partir de 43:10

O criativo vai deixar de ser criativo para ser um curador. Ele não cria mais do zero. Com a IA, as pessoas vão ficar mais preguiçosas, vão escrever prompts. É uma mudança radical e não sabemos como evitar isso.

a partir de 44:32

