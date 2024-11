Mercado eleva previsão de inflação em 2024 pela 6ª vez seguida, para 4,62%

Após a inflação de outubro superar as expectativas, os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) elevaram, pela sexta vez consecutiva, suas projeções de alta para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 2024. Diante do cenário, as expectativas divulgadas nesta segunda-feira (11) sinalizam que a inflação vai estourar o teto da meta neste ano.

Como deve ser a inflação

As expectativas apontam que a inflação oficial fechará o ano em 4,62%. A variação corresponde à sexta alta consecutiva das previsões para o IPCA. Na semana passada, a aposta era de alta do índice em 4,59%. Há quatro semanas, a alta prevista era de 4,39%.

Projeção indica que inflação vai ultrapassar o limite da meta. O intervalo estabelecido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que o IPCA deve terminar este ano em 3%. O valor tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, entre 1,5% e 4,5%.