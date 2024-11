Reportagem do UOL sobre gastos de Nunes sem licitação é finalista de prêmio

Reportagem do UOL sobre os gastos do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com obras sem licitação é finalista do Prêmio Mosca 2024.

A apuração está entre as 30 selecionadas para levar o prêmio na categoria que destaca os melhores trabalhos de investigação em documentos oficiais e bases de dados públicas.

O texto da repórter Ana Paula Bimbati foi selecionado entre 129 matérias inscritas na disputa. A divulgação da apuração vencedora será no dia 23 de novembro.