NBB ao vivo na sua TV é no Canal UOL: São Paulo entra em quadra hoje

Canal UOL na TV

O Canal UOL fez a sua estreia em algumas das principais operadoras de TV por assinatura e streaming nesta semana: Oi TV, TVRO Embratel, Zapping, Vivo TV e UOL Play

Os assinantes podem acompanhar os programas que já eram transmitidos pela home-page do UOL, pelos canais do YouTube do UOL diretamente na TV, com uma grade de programação linear.

A emissora ficará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma programação capitaneada por um time de apresentadores e jornalistas que reúne algumas das vozes mais relevantes do país, como como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, entre outros.

Eles irão representar o jornalismo profissional e o entretenimento de qualidade. Ao todo, o Canal UOL promete exibir cerca de 40 atrações em sua grade.



O Canal UOL já está disponível nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: