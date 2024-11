Totalmente digital, feirão do SCPC oferece descontos de até 99% em dívidas

Sem precisar sair de casa, consumidores endividados poderão aproveitar descontos que chegam a 99% no novo Feirão SCPC & Acordo Certo. Totalmente digital, o evento pretende alcançar até 40 milhões de pessoas em todo o Brasil interessadas em renegociar seus débitos.

No último mês, o endividamento recuou para 76,9%, indicando maior cautela das famílias com o uso de crédito. No entanto, a inadimplência em outubro atingiu 29,3% segundo a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada mensalmente pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

O que aconteceu

Descontos de até 99% para quitar dívidas. O "Novo Feirão do Brasil" trará, além dos descontos, a possibilidade de parcelamento da dívida. As opções estão disponíveis para débitos em bancos, lojas de varejo, concessionárias de serviços essenciais e operadoras de telefonia.