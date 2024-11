Black Friday: Promoção do UOL Play oferece 100% de cashback na Ingresso.com

Entre 21 de novembro e 2 de dezembro, o UOL Play, serviço de streaming do UOL, oferecerá aos novos assinantes uma promoção especial de Black Friday: o valor pago pela assinatura será revertido em créditos para ingressos de cinema, exposições e teatro, em parceria com a plataforma Ingresso.com.

Como vai funcionar

No plano mensal, o cashback é de 100% do valor pago. Em planos como o UOL Play Total, que custa R$ 79,90 por mês, o assinante recebe R$ 79,90 mensais em créditos para ingressos. Já no plano básico, de R$ 14,90, o cashback é igualmente de R$ 14,90, oferecendo um retorno integral do valor da assinatura em ingressos.

Para assinaturas anuais, o cashback dobra. No caso do plano anual UOL Play Total, que custa R$ 778,80 por ano, o assinante recebe o dobro do valor pago: R$ 1.557,60 em créditos para ingressos ao longo de doze meses. Isso equivale a mais de R$ 120 mensais em ingressos.