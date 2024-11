Rodrigo Almeida, da Artplan: 'IA não veio para a gente pensar menos'

Antigamente, a criação ficava um pouco mais distante dos resultados, dos negócios dos clientes. Hoje, já não existe mais esse descolamento. O criativo também teve que virar um profissional de negócios?

Hoje em dia, é impossível um criativo prosperar na carreira se ele não tiver contato com o cliente, com as questões do cliente, com os objetivos do cliente. Hoje, não existem mais 'os meninos' da criação, que muita gente ainda usa. Eu tento dar uma demonizada nessa expressão, porque ela infantiliza a gente. Não tem mais disso. São os profissionais da criação olhando dado, olhando pesquisa, olhando um monte de coisa para chegar no melhor resultado.

Se o criativo não quiser se envolver com os problemas do cliente, saber quais são as metas daquele trabalho, pode ir fazer outras coisas - menos publicidade. Isso porque, em publicidade, você sempre vai um ter objetivo. A propaganda é objetiva.

Rodrigo Almeida, da Artplan

Qual você considera a sua melhor campanha, a sua melhor criação? E qual campanha atual que você olha e fala: 'gostaria de ter feito parte disso?'

Dos meus trabalhos, acho que é difícil escapar do 'Abrigo Amigo', criado na AlmapBBDO para a Eletromídia. A ideia extrapolou a criatividade. É um serviço para a sociedade e traz uma nobreza ainda maior para a publicidade que está ali na rua (na iniciativa, as paradas de ônibus de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo possuem botões de chamada de vídeo para pessoas que utilizam os pontos desacompanhadas, minimizando a sensação de insegurança).

O Abrigo Amigo é uma ideia que deixou um legado. Tenho paixão por coisas muito engraçadas que criei, mas não posso deixar de citar algo que minhas filhas veem e na rua e têm muito orgulho de falar que foi 'o papai que fez'.