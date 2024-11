Após partidas de Palmeiras e Botafogo, melhor pós-jogo na TV é no Canal UOL

Agora, você tem uma nova opção na sua TV para acompanhar as análises após os jogos do Brasileirão. O Canal UOL está nas principiais operadoras por assinatura e via satélite e, neste sábado (23), às 21h30, exibe uma edição especial e ao vivo do Fim de Papo.

O programa, que será apresentado pela jornalista Luiza Oliveira, terá a participação de Vitão e do ex-volante do São Paulo Renan Teixeira como comentaristas. O trio entra no ar para debater o que rolou no duelo do Botafogo contra o Vitória e do Palmeiras contra o Atlético-GO, equipes que travam luta acirrada pelo título nacional.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. Ao todo, são cerca de 40 atrações na grade de programação.