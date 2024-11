Bolsa fecha em alta e dólar fica estável à espera de cortes do governo

Inflação

Aqui no Brasil, ao contrário do que esperava o mercado, a prévia da inflação de novembro subiu 0,62%. O percentual é 0,14 ponto percentual maior do que as projeções. A variação do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), além de superar o teto da meta de inflação no acumulado em 12 meses, é a maior para o mês desde 2021 (1,17%).

No ano passado, a alta do índice foi de 0,33%. Na análise entre todos os meses de 2024, o resultado só não é maior do que o apurado em fevereiro (0,78%). "Essa alta da inflação aumenta as chances de uma elevação maior das taxas de juros em dezembro", diz Paulo Gala, economista chefe do banco Master. Gesner Oliveira, professor da FGV e sócio da GO Associados, concorda. "A inflação continua sendo uma preocupação e é algo relacionado também à percepção de fragilidade fiscal, o que coloca importância e mesmo pressão para que haja um pacote de corte de gastos", diz ele

Com Agência Estado