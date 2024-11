Quem é Alexandre Bompard, CEO do Carrefour que causou 'crise das carnes'

Formação em direito público e pós em economia. O executivo é formado pelo Sciences Po e também tem diploma em administração pela École Nationale d'Administration (Escola Nacional de Administração).

Além de CEO do Carrefour, Bompard também é presidente da Fundação Carrefour desde setembro de 2017. Em agosto de 2023, ele assumiu a presidência da Fédération du Commerce et de la Distribution (Federação do Comércio e da Distribuição) da França.

Entenda a crise

A manifestação de Bompard ocorreu após ondas de protestos dos agricultores franceses. Eles adotam a oposição na tentativa de barrar novamente o acordo de livre comércio entre os blocos, firmado em 2019. Com a normalização da situação ao longo dos últimos anos e o bom relacionamento entre os presidentes Lula e Emmanuel Macron, havia a expectativa de que a assinatura da proposta fosse formalizada na cúpula do G20, realizada no Brasil na semana passada.

Os grupos se opõem à importação de produtos agropecuários sem a cobrança de impostos. Além das carnes, também figuram nos pedidos de embargo as aves e o açúcar. Diante dos protestos, Macron tenta reforçar o compromisso com a agricultura.

Agricultores citam temor sanitário com produtos do Mercosul. A bandeira levantada nos protestos e na decisão do Carrefour é rechaçada por Fávaro, que cita a França como consumidora das carnes nacionais há 40 anos.