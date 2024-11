Intervenção do BC para baixar dólar seria 'enxugar gelo', diz economista

O dólar chegou ao patamar de R$ 6,11 nesta sexta-feira (29), ainda com o impacto do anúncio do pacote fiscal e da isenção de Imposto de Renda feito ontem pelo governo. Para analistas ouvidos pelo UOL, há espaço para uma reversão do dólar, mas é preciso que o governo melhore a comunicação com o mercado. Caso contrário, a moeda americana pode ficar em novo patamar.

Novo patamar do dólar?

Queda do dólar depende de comunicação do governo. A queda do dólar deve ocorrer quando houver mais clareza na comunicação do governo sobre seus esforços no ajuste fiscal, diz André Braz, economista do FGV IBRE. "Houve uma confusão de expectativas, e isso se alinha por comunicação. Há espaço para uma reversão, mas isso depende de como o governo vai comunicar seus esforços e comprovar isso", diz.

Dólar pode voltar ao patamar anterior. Para Braz, se a comunicação for bem-sucedida, a expectativa é de que o dólar volte ao patamar anterior, mais alinhado ao previsto no Boletim Focus, do Banco Central. O Boletim Focus de 24 de novembro indicava dólar a R$ 5,70.