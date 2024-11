McDonald's, Subway e BK na Black Friday: as principais ofertas hoje (29)

As principais redes de fast food do Brasil anunciaram ofertas para os clientes nesta sexta-feira (29), data da Black Friday 2024.

O que aconteceu

As ofertas do McDonald's podem ser acessadas no aplicativo da empresa. O principal destaque na manhã do "Méqui Friday" foi a McOferta Clássica + Sundae, que pode ser comprada a partir de R$ 26,90.

Sundae e batata frita na lista de ofertas. O primeiro item sai por R$ 3,90, e o segundo sai por R$ 9,90.