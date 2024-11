Governo envia projeto de lei sobre pacote de corte de gastos ao Congresso

O governo enviou ao Congresso Nacional, nesta sexta-feira (29), o projeto de lei complementar (PLP) que altera as regras do arcabouço fiscal. A medida faz parte do pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O que aconteceu

Texto foi apresentado pelo líder do governo, José Guimarães (PT-CE). Cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), definir o relator do projeto nos próximos dias.

Proposta traz alterações nas regras para o reajuste do salário mínimo e o pagamento do abono salarial. Para o período entre 2025 e 2030, o governo estima um impacto positivo de R$ 327 bilhões com as propostas. Documento também fala sobre o Bolsa Família.