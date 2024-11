Performance e imagem a longo prazo: os desafios dos CMOs para 2025

Além disso, inteligência de dados e automação, investimento na cultura e maior governança corporativa serão as prioridades dos departamentos no que vem.

Essas são duas das conclusões do relatório Marketing Insights 2025, lançado este mês pela GoAd Media, com oferecimento do UOL e apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).

O documento foi produzido a partir de entrevistas com líderes de marcas e de institutos de pesquisa, além da curadoria de temas e análise do conteúdo de festivais globais de inovação, criatividade, negócios, varejo e entretenimento no mundo todo.

Os anunciantes projetam um aumento nos investimentos da área, que estarão cada vez mais orientados por inteligência de dados e voltados para resultados de vendas.

Nas camadas de comunicação, também há previsão de incremento de orçamento em projetos focados em experiências, conexão emocional e valorização da cultura.

Confira os destaques nos três âmbitos destacados pelo relatório e que agruparão investimentos das empresas no ano que vem: