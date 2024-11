App de delivery dará cupom para quem se sentiu 'enganado' na Black Friday

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas da Ambev, resolveu brincar com quem se sentiu enganado com as promoções de Black Friday.

O que aconteceu

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas da Ambev, dará descontos para quem se sentir enganado com as promoções de Black Friday.

Para isso, o app dará cupons de R$ 20 para consumidores que compraram bebidas em outros lugares e depois viram que os produtos estavam mais baratos no Zé Delivery.