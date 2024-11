Indústria do AM deve gastar R$ 1,3 bi em 2024 com taxa da seca e estoques

A seca na região da Zona Franca de Manaus deve custar R$ 1,3 bilhão às empresas do polo industrial. A projeção é do Cieam (Centro da Indústria do Estado do Amazonas) e considera os custos efetivos que as empresas tiveram com adiantamento de estoque (R$ 846 milhões) e uma projeção do impacto da taxa da seca (R$ 500 milhões), valor cobrado pelas companhias de transporte de contêineres.

No ano passado, o custo foi de R$ 1,4 bilhão. Especialistas do setor ouvidos pelo UOL afirmam que o prejuízo não foi maior, porque terminais privados das empresas Grupo Chibatão e Super Terminais garantiram a continuidade do escoamento das mercadorias mesmo com os rios com níveis mais baixos, impedindo que o transporte fosse suspenso pela seca.

Transporte mais caro e lento

Transporte está sendo feito de outra forma devido à seca. Normalmente os produtos saem do porto em Manaus diretamente para os seus destinos. Com o baixo nível da água nos rios, os barcos não conseguem trafegar em todos os trechos do rio e as cargas precisam ser transportadas via balsas.