Operação apreende 22 mil produtos irregulares do Mercado Livre e da Amazon

A Operação Black Friday realizada em conjunto pela Receita Federal com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) apreendeu 22 mil produtos de telecomunicações com valor estimado em mais de R$ 3 milhões.

Entre os dias 26 e 29 de novembro, as ações de fiscalização, planejadas com uso de inteligência artificial, ocorreram em Betim (MG) e Cajamar (SP), em cinco centros de armazenagem e distribuição da Amazon e do Mercado Livre.

O que aconteceu

Operação apreendeu produtos irregulares. Foram apreendidos aparelhos celulares, power banks, carregadores de celular, drones, fones de ouvido, microfones, baterias, notebook, smartwatch, TV Box, entre outros.