Imóveis: como negociar reajuste de aluguel e evitar surpresas no orçamento

Como calcular ajustes no aluguel

O primeiro passo é verificar o índice de reajuste que ficou acertado em contrato. A partir dessa informação, vale consultar a variação de 12 meses encerrados no mês de vencimento do contrato. Se for IPCA ou INPC, a variação percentual do acumulado no período pode ser encontrada via IBGE. Já se for IGP-M, basta procurar na FGV (Fundação Getulio Vargas). Exemplo: No caso de um contrato assinado em setembro de 2023, o primeiro reajuste seria na renovação do contrato, em setembro de 2024. Considerando que o índice estabelecido em contrato é o IGP-M, o inquilino deve considerar o índice de 4,53% para a correção. Neste caso, se o aluguel tinha o valor de R$ 2.000, a partir de outubro de 2024, passaria a custar mensalmente R$ 2.090,60 (R$ 2.000 + 4,53% = R$ 2.090.60).

Comunicação do novo valor

Durante a vigência do contrato de locação, o locador não poderá reajustar o aluguel acima do que for fixado contratualmente, nem cobrar o novo valor antes de 12 meses. Caberá ao locador ainda informar o locatário previamente sobre o acréscimo. O locatário, por sua vez, não poderá alterar o valor do aluguel e deverá pagar o valor reajustado, desde que esteja de acordo com o contrato.

O locatário pode recorrer legalmente

Se não houver acordo, saída pode ser a Justiça. Para proceder legalmente caso o locador aplique um reajuste acima do previsto em contrato, o locatário poderá ingressar com uma ação judicial buscando a nulidade do acréscimo aplicado em razão do descumprimento contratual.