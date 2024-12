Dólar cai pelo terceiro dia seguido; Bolsa fecha em alta com Petrobras

Por isso, o BTG prevê um dólar a R$ 5,90 até o final de 2024 e de R$ 5,80 até o fim de 2025. O risco fiscal foi "a principal causa de depreciação do real nas últimas semanas", publicou o banco.

Gastos

Também na noite de ontem, o requerimento de urgência para o projeto de lei do pacote de corte de gastos foi aprovado por 260 votos a favor e 98 contra. Três votos a mais do que o necessário (257). "Com a decisão, as propostas terão a análise acelerada e não precisarão ser votadas nas comissões temáticas, o que traz esperança de que o pacote possa trazer realmente R$ 70 bilhões em economia até 2026", diz Idean Alves., especialista em mercado de capitais e planejador financeiro

Petrobras

Os ativos da Petrobras subiram com a maior descoberta e gás natural da história da Colômbia, feita pela estatal nacional em conjunto com a Ecopetrol. Foram confirmados volumes de gás no local superiores a 6 trilhões de pés cúbicos. A constatação pode aumentar em 200% as reservas atuais da Colômbia, informou a Petrobras.

PETR3 avançou 1,37% para R$ 42,95 e PETR4 teve elevação de 1,30%, para R$ 39,76, conforme dados preliminares. O que segurou um pouco a valorização foi a saída do presidente do Conselho de Administração, Pietro Mendes. Ele deixará o cargo para assumir uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo (ANP). O substituto será Bruno Moretti, conselheiro ligado à Casa Civil. Investidores demonstram preocupação com a possível intensificação da influência governamental na estatal.