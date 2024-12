Beber todas? Dançar até o chão? 10 dicas pra não exagerar na festa da firma

Bebida alcoólica à vontade, paga pelo patrão, pode parecer tentador, mas isso não quer dizer que o funcionário deve beber todas, sem limite. Exagerar na bebida pega mal em qualquer ambiente, e na festa da empresa é completamente condenável. Além de ser deselegante, você ainda corre o risco de desabafar falando mal do chefe, de outros funcionários ou da própria empresa.

2) Evite fofocas, reclamações, piadas

As festas de fim de ano costumam ser boas para conversar com pessoas com quem você não fala tanto no dia a dia, mas é preciso ter cuidado para não falar demais nem reclamar de tudo. É melhor evitar falar excessivamente do trabalho ou discutir tópicos controversos, como política, por exemplo. Também é recomendado evitar piadas, que podem ser mal interpretadas.

3) Cuidado ao escolher a roupa