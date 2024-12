Violência policial é destaque no Canal UOL na TV nesta sexta

Nos últimos dias, a violência policial em São Paulo tem sido um tema recorrente no noticiário e nas redes sociais, levantando preocupações sobre a conduta das forças de segurança. Em meio a esse cenário, o UOL Prime, programa que reúne reportagens investigativas em vídeo, com análises aprofundadas sobre temas que impactam o Brasil e o mundo, terá nesta sexta uma programação voltada para a cobertura desse assunto.

A partir das 22h, você vai poder acompanhar, nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite, o documentário Quem tem medo das câmeras corporais, que explora por que o uso dessas câmeras não é um consenso entre os batalhões policiais. Também será exibida a reportagem especial sobre os cinco anos do massacre de Paraisópolis, com áudios da PM que revelam contradições nos depoimentos prestados pelos policiais.

Canal UOL na TV

