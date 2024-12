Futurismo e inovação: O Impensável estreia no Canal UOL na TV neste sábado

Vivemos uma Era de transformação exponencial, em que conceitos antes vistos como futurísticos estão moldando o presente. Inteligência artificial, Indústria 6.0, blockchain, computação quântica, humanoides, energias verdes, Internet das Coisas, DNA perfeito, robótica avançada e até a colonização do espaço não são mais ideias distantes. Elas já estão redefinindo os limites da sociedade e da economia global.

E é nesse cenário de tantas mudanças que estreia hoje, às 15h, O Impensável, o novo programa do Canal UOL —disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite. Apresentado por Gil Giardelli, especialista em inovação e futurismo com mais de 25 anos de experiência, o programa propõe uma imersão nas fronteiras da tecnologia e suas implicações para o presente e o futuro.

O Impensável explora como bio, nano, digital, green e neurotecnologias estão transformando a economia e os negócios. O programa também aborda a ascensão de empreendimentos fundamentados em diversidade, sustentabilidade e propósito social, além de examinar o conceito de "phygital", que conecta o mundo físico ao digital. Não perca a oportunidade de se conectar com as ideias que estão moldando o amanhã!