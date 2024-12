Bolsa Família de dezembro antecipado: veja quem recebe o benefício antes

O pagamento do programa Bolsa Família será antecipado em dezembro para beneficiários do Rio Grande do Sul, estado atingido pela tragédia climática ocorrida entre abril e maio. O calendário de depósitos segue normal para o restante do país, escalonado pelo número do NIS.

Com a antecipação, os beneficiários gaúchos recebem o pagamento no primeiro dia do calendário de depósitos do mês: 10 de dezembro.

Os pagamentos serão realizados de forma escalonada ao longo do mês até o dia 23. O benefício chega a 20,77 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 681,22.