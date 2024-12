Fim de Papo analisa desfecho do Brasileirão em edição especial na TV

Momento de celebração para alguns e de tristeza para outros, o Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada hoje, e o Fim de Papo terá uma edição especial para acompanhar os momentos finais da competição, com análises, opinião e toda a repercussão dos jogos que definem o destino de clubes e torcedores.

Com apresentação de Luiza Oliveira e Domitila Becker, o programa ao vivo estará no ar das 15h30 às 19h, no Canal UOL, que está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura do país.

O Fim de Papo especial reunirá um time de comentaristas de peso: PVC, Bodão, Vitor Guedes, Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado vão debater os momentos mais importantes da temporada e discutir o futuro dos times - e de seus técnicos - para o ano que vem.