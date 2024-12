Omnicom e IPG: União de gigantes cria maior grupo de publicidade do mundo

O grupo Omnicom, dono das redes de agências de publicidade BBDO, DDB e TBWA, anunciou na manhã de hoje (09) a aquisição do grupo Interpublic (IPG), proprietário de marcas como McCann, FCB e MullenLowe.

A união formará o maior grupo de publicidade do mundo. Sujeito à aprovação dos órgãos reguladores norte-americanos, a nova holding terá receita líquida de mais de US$ 20 bilhões e mais de 100 mil funcionários. Os dois grupos tiveram receita combinada de US$ 25,6 bilhões em 2023, de acordo com as empresas.

O que aconteceu

Ontem (8), o Wall Street Journal publicou uma provável união entre os grupos. Hoje de manhã (9), as empresas resolveram anunciar a compra do Interpublic pelo Omnicom.