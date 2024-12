Braga nega IVA de 28% com reforma tributária: 'Impacto será de 0,13 p.p.'

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, descartou que a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) Dual chegará a 28%. Ele afirma que as mudanças no texto adicionam 0,13 ponto percentual no valor das tarifas.

O que aconteceu

Relator citou cálculos do Ministério da Fazenda. "Se o impacto da Câmara for 27%, estamos falando de 27,13%. Se for de 26,5%, será de 26,73%, não de 28%", disse Braga nesta terça-feira (10), em entrevista à GloboNews.