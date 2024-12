Como preparar viagem em cima da hora com o dólar em alta

Mesmo com o dólar nas alturas, muitas pessoas não abrem mão de conhecer outros países nesse período do ano. O problema é que, geralmente, não sobra tempo para planejar com calma as férias, ainda mais para quem deseja ir para o exterior. Mas, mesmo sem ter se preparado financeiramente, é possível aproveitar o seu tempo livre em locais maravilhosos, ainda mais para quem trabalhou o ano inteiro. Como? Siga as dicas de especialistas abaixo.

Por que a alta do dólar afeta as viagens dos brasileiros?

Planejar a viagem com antecedência é a melhor opção para minimizar a alta do dólar. Se você tem condições financeiras de pagar tudo antes, melhor. Assim, é possível comprar dólares físicos no banco, com uma cotação muito menor do que uma casa de câmbio. É bom também saber quanto da sua viagem pode ser pago antes para não ter problemas depois.

Quem está sem dinheiro no momento, precisa pensar bem antes de usar o cartão de crédito. Carla Beni, economista e professora da FGV, lembra que as pessoas precisam, antes de mais nada, ter em mente a cobrança do IOF. "Nunca trabalhe com a cotação que você escuta no noticiário, pois serve como referência para o dólar comercial. Em caso de viagens, vale mesmo é o dólar turismo. Ou seja, não é R$ 6, e sim R$ 6,20", lembra ela.